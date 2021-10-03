سلطنة عمان: سرعة الرياح في الإعصار شاهين تقدر بـ139 كم في الساعة وارتفاع الموج 12 متر

قالت السلطات العمانية، إن سرعة الرياح في الإعصار شاهين تقدر بـ139 كم في الساعة وارتفاع الموج 12 متر، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وحثت السلطات العمانية، آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء الطوارئ مع استعداد السلطنة لاشتداد العاصفة المدارية شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وتوقعت هيئة الطيران المدني العمانية، اشتداد العاصفة شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة وتوقعت ارتفاع أمواج البحر وحثت المواطنين على الابتعاد عن الأماكن المنخفضة خشية حدوث سيول.

وكان "إعصار شاهين"، تسبب في احتجاز مواطنين داخل مركباتهم وقطع طرق رئيسية بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له.