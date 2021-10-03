Advertisements

لطلاب المرحلة الثالثة.. فتح باب «تقليل الاغتراب» بين الجامعات بنسبة 10%

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:17 ص
طلاب
طلاب
مارينا بشارة
كشفت وزارة التعليم العالي اليوم الأحد، عن فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%).
وفق الطاقة الاستيعابية 
وأوضحت أن ذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 3102021 حتى يوم الأربعاء الموافق 6102021 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وجاءت الشروط كالتالي:-

● التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
● التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
● الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
● التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
● لا توجد تحويلات ورقية.
● التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
● استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
● تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي خالد عبد الغفار تنسيق تقليل الاغتراب التعليم العالي

أخبار تهمك

قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الحالي

منذ أقل من ساعة

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

خربها وقعد على تلها.. بارتوميو يقاضي برشلونة لهذا السبب

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي الأبرز.. 5 صفقات نارية في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 11 ساعة

ليس كيروش.. رضا عبد العال يكشف المسئول عن استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ أقل من ساعتين

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

12:27 ص

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الحالي

11:02 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements