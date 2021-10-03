استشاري القلب بهيئة الرعاية الصحية ينجح في علاج مريض بالقسطرة بإسطنبول

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح رئيس قسم القلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد الدكتور طارق رشيد، في إجراء قسطرة قلبية معقدة لعلاج إحدى الحالات المرضية بمستشفى ميموريال Memorial Hospital في مدينة إسطنبول بدولة تركيا.

وأضافت الهيئة، أنه جاء ذلك خلال مشاركة استشاري القلب الدكتور طارق رشيد في مؤتمر للقسطرة التداخلية المعقدة بمدينة إسطنبول في تركيا، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي من إجراء هذه العملية هو تبادل الخبرات بين مصر وتركيا في مجال معالجة أمراض القلب باستخدام القساطر التشخيصية أو العلاجية كأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية.وقال الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة وعضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس قسم القلب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، إن الهدف الرئيسي من إجراء هذه العملية في مستشفى ميموريال بإسطنبول تركيا هو نقل المعرفة والعلم والخبرات التي اكتسبها على مدار سنوات عمله الممتدة لعلاج أمراض القلب وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا إلى الكوادر الطبية التركية وتدريبهم على إجراء مثل تلك العمليات النادرة، مؤكدًا أن الأطباء المصريين لا يقلون كفاءة عن نظرائهم في دول العالم المتقدمة طبيًا.وأكدت هيئة الرعاية الصحية، أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها داخل إحدى المؤتمرات الطبية إنما يؤكد مدى كفاءة الطبيب المصري وثقة المجتمع الدولي في قدراته وأدائه المتميز، مؤكدة أن الهيئة أصبح لديها القدرة على عرض نماذج علمية وطبية متميزة على المستوى الدولي، مثل الدكتور طارق رشيد أحد العلامات المتميزة بمستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة ببورسعيد، مشيرة إلى أن الكوادر الطبية المتميزة ركيزة أساسية لنجاح جهود الهيئة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية.كما أكدت الهيئة، اهتمامها بتقديم خدمة طبية وعلاجية متميزة داخل منشآتها الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ولكافة المتعاملين وفق أعلى معايير الجودة العالمية؛ ولذا كانت حريصة على التعاقد مع أفضل الخبرات الطبية المصرية المعتمدة دوليًا من الاستشاريين والأخصائيين بجميع التخصصات الطبية، مؤكدة أيضًا حرصها على تبادل الخبرات مع الدول الأخرى لتناقل وتبادل الخبرات والمعرفة كأحد الأدوار العلمية الرئيسية للهيئة، وكذلك الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية لضمان تحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية ورضاء كافة المتعاملين.