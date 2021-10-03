بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021 إلكترونيا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، تفعيل خدمة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة والمصروفات المحددة، لافتة إلى أن الدراسة تبدأ اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



سداد المصروفات المدرسية

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه يتم تسديد المصروفات المدرسية بموجب الرقم القومي للطالب، في البريد المصري أو فوري أو إيجي باي أو سداد أو وقتي أو أمان أو مصاري أو بيي أو ضامن أو موجة أو خالص موبايل أو أموال أو ممكن أو طلقة، مؤكدة على أنه يمنع منعًا باتًا تحصيل أي مدير مدرسة أي مبالغ من الطلاب تحت أي مسمى.



وزارة التعليم

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تشكيل لجنة لمتابعة سداد المصروفات المدرسية وإعداد قائمة نهائية بأسماء الطلاب الذين سددوا المصروفات وأسماء الطلاب المتخلفين، مشددة على المديريات بضرورة متابعة مدى التزام المدارس الخاصة بتنفيذ جميع التعليمات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد.



وأكدت الوزارة، على أنه سيتم ربط تسليم الكتب المدرسية بسداد المصروفات الدراسية لضمان انتظام سير العملية التعليمية، لافتة إلى أنه تم التنبيه على المديريات بضرورة تكثيف المتابعات على المدارس للوقوف على الاستعداد النهائية للدراسة.