نجم الزمالك يكشف تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

كشف أيمن منصور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن تشكيل منتخب مصر الأول المنتظر لخوض مواجهة نظيره منتخب ليبيا.





ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.





وقال أيمن منصور في تصريحات إعلامية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت، أن البرتغالي كيروش استقرر بشكل كبير على تشكيل الفراعنة لخوض مواجهة ليبيا.





ومن المنتظر أن يكون التشكيل على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: أيمن أشرف، الونش، أحمد حجازي، اكرم توفيق.





خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، محمد صلاح، عبدالله السعيد، رمضان صبحي.





خط الهجوم: مصطفي محمد.



