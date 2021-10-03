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ضبط ٦٦٣٨ مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 11:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيريني صفوت
تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٦٦٣٨ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: (٢٥٨٢) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٢٠٥) مخالفة السير بدون تراخيص و(٨) دراجات نارية مخالفة، و(٤١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.

إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

الكلمات المفتاحية

مخالفات مرورية المرور 24 ساعة

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