الداخلية تواصل افتتاح مقرات جديدة لتقديم الخدمات للمواطنين

قطاع المشروعات والتنمية

واستكمالًا لذلك النجاح، فقد قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر2021 بافتتاح وتشغيل وحدة الفحص الإلكترونى المميزة بنادى طنطا الرياضى لتقديم خدمات التجديد والفحص، حيث تضم الوحدة (3) خطوط للفحص الفنى بقدرة استيعابية تصل إلى (360) سيارة باليوم بمعدل (30) سيارة فى الساعة مع إمكانية رفع عدد الخطوط حتى (8) خط فحص وفقًا لمعدلات التشغيل الفعلية.



وزارة الداخلية

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.





قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح المزيد من محطات الفحص الفنى الآلى للمركبات وبخاصة وحدات الفحص الإلكترونى المميز والتى سبق افتتاح وحدتين منها بمحافظتى "القاهرة، مطروح" وقد لاقت تلك الوحدتين ردود أفعال إيجابية غير مسبوقة نظرًا لتميز الخدمات المقدمة بهما فضلًا عن السرعة فى الأداء على أعلى مستوى من الرقى.