محمد رمضان : أنا لست خطير

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له وهو يمشمي في منزله، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر "رمضان" وهو يرتدي طقم بجلد الحمار الوحشي، علق على الفيديو قائلًا:" لست خطير لكني الأخطر"



ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل " موسى"،بطولة كلًا من سمية الخشاب، تارا عماد، سيد رجب، رياض الخولي، هبة مجدي، وكوكبة مميزة من النجوم ومن تأليف ناصر عبد الرحمن،إخراج محمد سلامة