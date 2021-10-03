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شاهد أحدث ظهور لـ كنزي عمرو دياب

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:52 م
كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب
نادين نجدي
شاركت كنزي، ابنة عمرو دياب، مجموعة من الصور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت كنزي في الصور وهي ترتدي قميص به الكثير من الخطوط السوداء والبيضاء، ارتدت فوقه بلوفر أسود اللون، تركت شعرها منسدلًا، حازت الصور على الكثير من الإعجابات.

واعتادت كنزي، ابنة الهضبة عمرو دياب على مشاركة دمهورها بكل ما هو جديد في حياتها، وبأحدث جلسات تصوير لها وتثير الجدل دائما عبر "إنستجرام".
شاهد أحدث ظهور لـ كنزي عمرو دياب
شاهد أحدث ظهور لـ كنزي عمرو دياب

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