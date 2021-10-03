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تعرف على موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة نظيره ناديتوسكر الكيني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تلقى نادي الزمالك إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة عصرا بتوقيت كينيا.

وأخطر الكاف مسئولي الزمالك بإقامة المباراة على ستاد نيايو الوطني وهو الملعب الخاص بفريق توسكر.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كلا من الكابتن أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري

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