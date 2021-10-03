الخميس و الجمعة.. محمد هنيدي في برنامج معكم منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية مني الشاذلي يومي الخميس والجمعة المقبل في برنامج "معكم منش الشاذلي" الفنان محمد هنيدي، والذي يعرض على قناة cbc في تمام الساعة التاسعة مساء.







ومن جانب أخر تستقبل الشاذلي أيضًا، في اللقاء المقرر إذاعته على حلقتين تعرضان يومي 7 و8 أكتوبر الجاري، عددًا من أبطال العمل، وهما سليمان عيد ومحمود حافظ، للحديث عن التجربة المختلفة، والمعالجة الكوميدية لأفلام الرعب.





يوضح هنيدي خلال اللقاء مدى سعادته بفيلمه الأخير "الإنس والنمس"، الذي حقق إيرادات بنحو 50 مليون جنيه، وكواليس التعامل من جديد مع المخرج شريف عرفة بعد فيلمهما "فول الصين العظيم" في عام 2004، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه







ويكشف نجم الكوميديا عن مغامراته في دنيا الفن، بداية من المشاهد الصامتة، وصولا للنجومية المستمرة بأفلام عاشت في وجدان الجمهور، موضحًا مشاريعه المستقبلية في السينما والتليفزيون، ورحلاته في الدول العربية بعدد من العروض المسرحية.