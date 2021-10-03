كينو يقود مينيرو للفوز على إنترناسيونال ويحلق في صدارة الدوري البرازيلي

حلق أتلتيكو مينيرو بعيداً بصدارة الدوري البرازيلي بعد فوزه مساء السبت 1-0 على إنترناسيونال بهدف حمل توقيع اللاعب كينو قبل 13 دقيقة من انتهاء المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ23 من البطولة.





ووصل مينيرو، إلى النقطة 49 من 22 مباراة، ليوسع الفارق إلى 11 نقطة كاملة مع بالميراس الوصيف بـ 38 نقطة والذي لا بديل أمامه سوى الفوز اليوم على جوفينتودي.





واستعاد متصدر الترتيب الذي لديه مباراة مؤجلة طريق الانتصارات بعد التعادل مع وصيفه الثلاثاء الماضي بهدف لكل منهما والخروج من نصف نهائي كأس ليبرتادوريس وتأهل بالميراس.





وكان مينيرو يحلم بتحقيق الثلاثية هذا العام، لكن أصبح ملزما بالتركيز على الدوري والكأس المحليين، بعد أن وصل بالميراس وفلامنجو البرازيليان إلى نهائي كأس ليبرتادوريس.





وفي مباراة أخرى السبت انتزع كورينثيانز تعادلاً بشق الأنفس وفي اللحظات الأخيرة 2-2 مع مضيفه براغانتينو، بعد أن كان متأخرا في النتيجة 2-0، ليتحصل كل منهما على نقطة ويصبح في جعبتهما 34 نقطة تضع براغانتينو في المركز الخامس وكورينثيانز في المرتبة السادسة من جدول الدوري البرازيلي.





كما فجر أتلتيكو غويانينسي المتواضع مفاجأة من العيار الثقيل حين أمطر شباك مضيفه فورتاليزا بثلاثية نظيفة ، ليحصل على ثلاث نقاط ثمينة يزيد بها غلته إلى 30 نقطة يؤمن بها نفسه في المنطقة الدافئة من الجدول في المركز الـ10، بينما تجمد رصيد فورتاليزا عند 36 نقطة في المركز الثالث الذي قد يفقده إذا فاز فلامنغو اليوم الأحد على أتلتيكو بارانينسي.





وفي لقاء آخر أمس فاز أمريكا مينيرو على مضيفه كويابا بثنائية نظيفة.



