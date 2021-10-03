Advertisements

كينو يقود مينيرو للفوز على إنترناسيونال ويحلق في صدارة الدوري البرازيلي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
حلق أتلتيكو مينيرو بعيداً بصدارة الدوري البرازيلي بعد فوزه مساء السبت 1-0 على إنترناسيونال بهدف حمل توقيع اللاعب كينو قبل 13 دقيقة من انتهاء المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ23 من البطولة.

ووصل مينيرو، إلى النقطة 49 من 22 مباراة، ليوسع الفارق إلى 11 نقطة كاملة مع بالميراس الوصيف بـ 38 نقطة والذي لا بديل أمامه سوى الفوز اليوم على جوفينتودي.

واستعاد متصدر الترتيب الذي لديه مباراة مؤجلة طريق الانتصارات بعد التعادل مع وصيفه الثلاثاء الماضي بهدف لكل منهما والخروج من نصف نهائي كأس ليبرتادوريس وتأهل بالميراس.

وكان مينيرو يحلم بتحقيق الثلاثية هذا العام، لكن أصبح ملزما بالتركيز على الدوري والكأس المحليين، بعد أن وصل بالميراس وفلامنجو البرازيليان إلى نهائي كأس ليبرتادوريس.

وفي مباراة أخرى السبت انتزع كورينثيانز تعادلاً بشق الأنفس وفي اللحظات الأخيرة 2-2 مع مضيفه براغانتينو، بعد أن كان متأخرا في النتيجة 2-0، ليتحصل كل منهما على نقطة ويصبح في جعبتهما 34 نقطة تضع براغانتينو في المركز الخامس وكورينثيانز في المرتبة السادسة من جدول الدوري البرازيلي.

كما فجر أتلتيكو غويانينسي المتواضع مفاجأة من العيار الثقيل حين أمطر شباك مضيفه فورتاليزا بثلاثية نظيفة ، ليحصل على ثلاث نقاط ثمينة يزيد بها غلته إلى 30 نقطة يؤمن بها نفسه في المنطقة الدافئة من الجدول في المركز الـ10، بينما تجمد رصيد فورتاليزا عند 36 نقطة في المركز الثالث الذي قد يفقده إذا فاز فلامنغو اليوم الأحد على أتلتيكو بارانينسي.

وفي لقاء آخر أمس فاز أمريكا مينيرو على مضيفه كويابا بثنائية نظيفة.

أخبار تهمك

ليس كيروش.. رضا عبد العال يكشف المسئول عن استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

منذ حوالي 9 ساعات

الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

رد فعل الأهلي بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ أقل من نصف ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 4 ساعات

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الصحافة الإسبانية تهاجم برشلونة بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الحالي

منذ ساعتين و 25 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

10:30 ص

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

الصحافة الإسبانية تهاجم برشلونة بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد

01:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements