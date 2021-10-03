بإطلالة سوداء ..مي سليم تبهر جمهورها

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "مي" في الصورة وهي ترتدي فستان أسود اللون، وبه الكثير من النقشات البيضاء، تركت شعرها منسدلًا، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن أحدث أعمال مي سليم، مشاركتها فى بطولة فيلم قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود