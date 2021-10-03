Advertisements

بإطلالة سوداء ..مي سليم تبهر جمهورها

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:58 م
مي سليم
مي سليم
نادين نجدي
شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "مي" في الصورة وهي ترتدي فستان أسود اللون، وبه الكثير من النقشات البيضاء، تركت شعرها منسدلًا، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن أحدث أعمال مي سليم، مشاركتها فى بطولة فيلم قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هانى رمزى والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود

الكلمات المفتاحية

مي سليم مشاهير فن اخبار فن

أخبار تهمك

الصحافة الإسبانية تهاجم برشلونة بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الحالي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

رد فعل الأهلي بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ نصف ساعة

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

ليس كيروش.. رضا عبد العال يكشف المسئول عن استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ حوالي 13 ساعة

الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

بنظارة سوداء....هنا الزاهد تبهر جمهورها

هنا الزاهد تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

نيللي كريم تتألق في أحدث ظهور

بإطلالة صيفية.. ميرنا نور الدين تبهر جمهورها

بإطلالة مثيرة.. مروة الأزلي تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

"بإطلالة صيفية".. ميرنا نور الدين تبهر جمهورها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

10:30 ص

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

الصحافة الإسبانية تهاجم برشلونة بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد

01:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements