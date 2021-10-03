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قبل مباراة الليلة..8 مشاهد مُضيئة من تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد ليفربول

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يستضيف فريق ليفربول على ملعبه "الأنفيلد" مساء اليوم الأحد، ضيفه فريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي قبل صدام الليلة

تقابل مانشستر سيتي مع ليفربول في 106 مباراة بمختلف البطولات، حقق الريدز 55 انتصارا، مقابل 21 انتصارا لصالح السيتي، بينما حسم التعادل نتيجة 30 مباراة.

سجل ليفربول 199 هدفا في مبارياته ضد مانشستر سيتي، واستقبلت شباكه 120 هدفا، ويتصدر إيان راش نجم الليفر ترتيب هدافي مواجهات الفريقين برصيد 15 هدفا.

ماذا قدم محمد صلاح ضد مانشستر سيتي؟

محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي خاض 12 مباراة ضد فريق مانشستر سيتي (11 مع ليفربول – 1 مع تشيلسي)، حقق 4 انتصارات، وخسر 6 مباريات، وتعادل في مباراتين.

ساهم محمد صلاح في 8 لقطات مضيئة خلال مواجهاته السابقة ضد فريق مانشستر سيتي، حيث سجل الفرعون المصري  6 أهداف في مرمى السيتي بقميص الليفر، بينما صنع هدفين.

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