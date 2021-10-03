محافظ القاهرة يكشف تفاصيل إزالة مخلفات سور مجرى العيون

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، انتهاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة من أعمال رفع المخلفات المحيطة بسور مجرى العيون والتي تم التعامل معها بحرص حفاظا على السور.



سور مجرى العيون

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم رفع ما يقارب من ٧٠٠ ألف م3 من المخلفات خلال ١٥ يوم عمل باستخدام أحدث معدات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الآثار شارك فيها ٢٤ سيارة نقل مخلفات و٣ لودر و٥ بوك و٢ حفار و٦٠ عامل.



وأكد محافظ القاهرة على أن أعمال رفع المخلفات تأتى فى إطار تطوير المنطقة والحفاظ على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها.



محافظ القاهرة

كما تفقد محافظ القاهرة اصطفاف عمال ومعدات هيئة النظافة استعدادا للقيام بحملة لرفع التراكمات القديمة بجميع حواري وأزقة وشوارع حي السيدة زينب والتي ستستمر لمدة أسبوع ويشارك فيها ٣٥٠ عامل و ٢٠ حاوية مكبس ، و١٥ سيارة قلاب ٢٠ طن ، و٢٠ سيارة قلاب ٤ طن ، و١٠ سيارات قلاب ٢ طن ، و٥ بوك ، و٢ لودر كبير ، و٢ لودر وسط ، و٤ سيارات مياه ، و٢ مكنسة مقطورة و5 أبراج ، بالإضافة إلى البرج الجديد الهاي ماستر الذي يصل ارتفاعه إلى ٣٠ متر .



كما سيتم خلال الحملة مراجعة ورفع كفاءة ٥٨٨ عمودا بكافة شوارع السيدة زينب مثل مجرى العيون والقصر العيني وبورسعيد والسد وخيرت والشيخ علي يوسف والكومي ومجلس النواب وبيرم التونسي.

