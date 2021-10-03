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انتخاب فخري الفقي رئيسًا لخطة البرلمان وعلاء عابد للنقل

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:48 م
البرلمان
البرلمان
محمد المسلمي
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن فوز النائب أحمد بدوي، برئاسه اللجنة وكل من النائبين أحمد نشأت ومرثا واصف بمقعدي الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب محمد يسري عبادة.

انتخابات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
أسفرت انتخابات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اختيار فخري الفخري رئيسًا للجنة، ومصطفي سالم وياسر عمر وكيلين وعبد المنعم علي عبدالمنعم أمينًا للسر.

فوز النائب علاء عابد رئيسا للجنة النقل والمواصلات بالتزكية
كما فاز النائب علاء عابد برئاسة  لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب بالتزكية للعام الثاني على التوالي 

حيث أجريت انتخابات علي رئاسة اللجنه والوكيلين وأمين السر، وقد فاز النائب وحيد قرقر بوكالة اللجنة والنائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات والنائب محمد السيد عوض بأمانة سر اللجنه بالتزكية.

اسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة عن فوز النائب محمود حسين رئيسا للجنة وسامر التلاوي وكيل أول حسام متولي وكيل حازم إمام أمين سر.

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب علاء عابد النقل الخطة والموازنة

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