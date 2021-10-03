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لأعمال التطهير.. إجازة للدارسين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى 3 و6 أكتوبر

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:49 م
معهد المحاماة
معهد المحاماة
آيات عامر


أعلنت الأمانة العامة بنقابة المحامين، برئاسة حسين الجمال، الأمين العام، مقرر معهد المحاماة، منح إجازة للدارسين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، يومي الأحد والأربعاء المقبلين الموافقين 3 و6 أكتوبر الجاري، على أن تستأنف المحاضرات يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر طبقًا لجدول محاضرات المعهد.
أعمال تطهير وتعقيم
وأوضح حسين الجمال، أن ذلك نظرًا لما تجريه النقابة العامة من أعمال تطهير وتعقيم للقاعة التي ينعقد فيها المعهد، إضافة إلى تعقيم مبنى النقابة العامة والإدارات المجاورة له التابعة للنقابة، كإجراءات وقائية واحترازية انطلاقًا من حرص الأستاذ النقيب العام، ومجلس النقابة على سلامة السادة المحامين، وعلى الأساتذة الدارسين بالمعهد.
معهد المحاماة يعقد محاضرتين أسبوعيا
يذكر أن معهد المحاماة يعقد محاضرتين أسبوعيا، يوم الأحد لنقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة، ويوم الأربعاء لنقابات شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة.

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