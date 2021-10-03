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استمرار عمل إدارة العلاج بنقابة المحامين بكامل طاقتها وسط أعمال التعقيم

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:53 م
نقيب المحامين رجائي عطية
نقيب المحامين رجائي عطية
آيات عامر


أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن استمرار عمل إدارة العلاج بكامل طاقتها بالنقابة العامة والنادي النهري، حتى مع إجراءات التعقيم والتطهير ضد فيروس كورونا، وذلك تيسيرًا على المحامين.
غلق مقر النقابة
وكانت الأمانة العامة لنقابة المحامين، قد أصدرت قرارا بغلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، يومي السبت والأحد، لأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وتضمن قرار الأمانة العامة، استئناف العمل غدا الإثنين الموافق 4 أكتوبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

نقابة المحامين كورونا فيروس كورونا المحامين

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