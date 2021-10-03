Advertisements

شاهد..مايا دياب تكشف لجمهورها كيفية قضاء يومها

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 01:07 م
مايا دياب
مايا دياب
نادين نجدي
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت مايا دياب في الصورة وهي ترتدي بلوزة بيضاء اللون، بنطلون نفس اللون، تركت شعرها منسدلًا، علقت على الصورة قائلة:" أن عم قضي يوم الأحد بالجبل..أنتم كيف بتقضوه".


يذكر أن آخر اعمال مايا كانت أغنية " الكعب العالي" والتي حققت نسبة نجاح كبير وهي من كلمات محمود صلاح والحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة وإخراج شيرين خوري.

الكلمات المفتاحية

هيك بنغني مايا دياب لبنان فن الليثي الجبل

أخبار تهمك

قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الحالي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ليس كيروش.. رضا عبد العال يكشف المسئول عن استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

سبب استبعاد كيروش لثنائي الأهلي من قائمة المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 4 ساعات

قضي الأمر.. الأهلي يغلق ملف تمديد عقد علي معلول

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الصحافة الإسبانية تهاجم برشلونة بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

رد فعل الأهلي بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد العرض الإماراتي

منذ حوالي 13 ساعة

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بإطلالة صيفية.. نداء شرارة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بالروب الأبيض.. أحدث جلسة تصويرية ل إليسا عبر إنستجرام

بفستان أبيض..شاهد أحدث إطلالات إليسا

"كعب عالى" أحدث كليبات مايا دياب الغنائية

بالصور..مايا دياب تغني لأول مرة أحلى كلام على مسرح شاهد

مايا دياب تسقط أرضا فى إحدى حفلاتها الغنائية.. فما السبب؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:27 ص

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

10:30 ص

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

10:57 م

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

06:05 م

الصحافة الإسبانية تهاجم برشلونة بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد

01:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements