شاهد..مايا دياب تكشف لجمهورها كيفية قضاء يومها

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وظهرت مايا دياب في الصورة وهي ترتدي بلوزة بيضاء اللون، بنطلون نفس اللون، تركت شعرها منسدلًا، علقت على الصورة قائلة:" أن عم قضي يوم الأحد بالجبل..أنتم كيف بتقضوه".





يذكر أن آخر اعمال مايا كانت أغنية " الكعب العالي" والتي حققت نسبة نجاح كبير وهي من كلمات محمود صلاح والحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة وإخراج شيرين خوري.