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القوى العاملة: تعيين 1770 شاباً.. منهم 46 من ذوى الهمم بالغربية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:57 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
مارينا بشارة
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1770 شابًا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 46 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5907 شابًا، كما تم توفير 325 فرصة عمل.

استخراج 1848 ترخيص مزاولة الحرفة

وقال الوزير: إن المديرية قامت باستخراج 1848 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 19 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 17 بمنشآت القطاع الخاص.

التفتيش على 540 منشآت ( دوري - حملات)

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال أغسطس الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 540 منشآت ( دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 225 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 44 محضرًا، وتلقي 11 شكوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث شكوى منها، وتبقت 10 شكوى ما زالت تحت البحث، فضلًا عن بحث 75 شكوى أخرى قدمت ورقيًا.

صرف منحة مولود بـ 2000 جنيه

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا، قامت المديرية بصرف منحة مولود بـ 2000 جنيه، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، فضلًا عن صرف 5600 جنيه رعاية صحية لـ 28 عاملًا من المسجلين بالمديرية.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 656 منشأة وإعادة التفتيش على 594 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 160 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 563 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 66 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 619 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

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وزير القوى العاملة تعيين شباب القوى العاملة

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