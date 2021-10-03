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محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لكباري السيارات والمشاة على ترعة المريوطية

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:59 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
إسماعيل منطاوي
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لإقامة وتطوير كباري المشاة والسيارات الجاري إنشاؤها على ترعة المريوطية.

وكما تفقد المحافظ، الكباري الواقعة بمناطق العروبة وأستديو مصر وتقاطع شارع ترسا مع المريوطية، للوقوف على التجهيزات النهائية للكباري لما لها من أهمية في نقل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية، مشدداً على ضرورة تغطية أي كابلات كهربائية بمحيط الكباري ليتماشى مع النسق العام للطريق.

وكلف، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية والتي تشمل دهان البلدورات ومد الكابلات الكهربائية وتركيب أعمدة الإنارة وإجراء التنسيق النهائي لأرصفة المشاة.

وتابع راشد، إجراء التخطيط المروري للبر الغربي لطريق المريوطية، مشددًا على مديرية الطرق بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للانتهاء من الطريق بالكامل.

وتفقد محافظ الجيزة، ممشى الأكشاك الحضارية والمطاعم الجديدة الجاري تجهيزها بكورنيش المريوطية لمتابعة التجهيزات الجارية والوحدات الجديدة التي تم وضعها بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية التي يتم تجهيزها بالمنطقة من وصلات لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ودورات المياه، مشددًا على ضرورة أن تتم التجهيزات على أفضل ما يكون لينال استحسان المواطنين أسوة بما تم في المرحلة الأولى من الأكشاك.

وحرص المحافظ، على الالتقاء بأحد مستأجري الوحدات الحضارية بممشي المريوطية موجها بضرورة مراعاة الشكل الجمالي في الوحدة سواء كان مطعم أو كافيه والحفاظ على النظافة بمحيط الوحدة.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

الكلمات المفتاحية

محافظ الجيزة كباري السيارات والمشاة ترعة المريوطية الفجر

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