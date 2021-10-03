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تأجيل إعادة محاكمة 10 متهمين بفض اعتصام النهضة لـ3 نوفمبر

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 01:01 م
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
مـروة هيـكل


قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث فض اعتصام النهضة..  لجلسة 3 نوفمبر المقبل للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين  سامح سليمان ابراهيم  ومحمد محمد عمار وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
تفاصيل التهم
كانت نيابة الجنايات أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

الكلمات المفتاحية

نيابة محكمة مباحث فض اعتصام رابعة حوادث

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