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رد فعل الأهلي بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أعلن الجهاز الفنى للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، دعمهم للثنائى محمد شريف ومجدى قفشة بعد قرار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الاول، بعد استبعادهما من معسكر الفراعنة الذي يستعد للخوض مباراتين امام المنتتخب الليبي ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 .

وأكد الجهاز الفنى أن عدم تواجد قفشة وشريف أمام ليبيا لا يقلل من تميزهما وتفوقهما ودورهما الكبير، سواء مع الأهلى أو المنتخب الوطنى.

وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن مجلس الإدارة فوّض موسيمانى، المدير الفنى، لحسم مشاركة شريف وقفشة مع منتخب المحليين في كأس بعدما تضمن القائمة المبدئية اسمهما.

جدير بالذكر أن الثنائي انضموا إلى قائمة المنتخب الأولية استعدادًا لبطولة كأس العرب.

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