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الصحافة الإسبانية تهاجم برشلونة بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
أثنت الصحف الرياضية الإسبانية الصادرة اليوم الأحد على المستوى الذي قدمه أتلتيكو مدريد وانتصاره بأريحية شديدة على برشلونة بهدفين نظيفين مع الرأفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من "الليغا".

وعنونت صحيفة ماركا في عددها الصادر اليوم الأحد "أتلتيكو مدريد لا يرحم"، مؤكدة أن دييغو سيميوني ولاعبي الأتلتيكو "تسببوا في زيادة أزمة برشلونة".

وأضافت الصحيفة "ليمار ولويس سواريز- الذي اعتذر بعد هدفه- منحا "الروخيبلانكوس" فوزاً مستحقاً. بينما كان دفاع "البلوغرانا" في أسوأ مستوياته. برشلونة يواصل مسلسل عدم التهديف".

أما آس اعتبرت أن "سواريز أطلق رصاصة الرحمة" بهدفه الثاني في مرمى فريقه السابق "لذا لم يحتفل به" على أرضية ملعب واندا متروبوليتانو الممتلئ عن آخره.

وأشارت إلى أن "برشلونة يواصل طريقه على منحدر السقوط إلا أن (رئيس برشلونة جوان) لابورتا يجدد ثقته في كومان"، مذكرة بتصريحات بيكيه مدافع الفريق الكاتالوني الذي تحدث عن "ثلاث ساعات بدون هدف واحد" يسجله "البرسا".

ومن كاتالونيا ذاتها، وضعت صحيفة موندو ديبورتيفو عنواناً بالخط العريض "فلتحرزوا هدفاً!"، مؤكدة أن "ليمار وسواريز أجهزا في شوط واحد فقط- الأول- على برشلونة الهش التائه عن مرمى المنافسين".

وبدا العنوان الأبرز في الصفحة الأولى من سبورت الكاتالونية أيضاً شديد الاستياء حيث تمثل في عبارة "يا للحزن!"، في إشارة إلى "برشلونة الذي افتقر للقدرات الهجومية فضلاً عن الأخطاء الدفاعية الكارثية".

وشددت الصحيفة على أن "برشلونة كان بعيداً تماماً عن المنافسة في واندا متروبوليتانو، رغم أن كومان ولاعبيه استحوذوا على الكرة ولكن دون أن تترجم السيطرة إلى أهداف".

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد الانتصار إلى 17 نقطة يتقدم بها إلى وصافة الدوري الإسباني متعادلاً في رصيد النقاط مع ريال مدريد المتصدر والذي يحل اليوم ضيفاً على إسبانيول.

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