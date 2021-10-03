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رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 01:04 م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مارينا بشارة
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

برقية رئيس الوزراء 
وعبّر رئيس الوزراء، في برقيته، عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات لوزير الدفاع ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل بهذه المناسبة التي ستظل خالدة عبر مختلف العصور، وتروي قصص الانتصارات والبطولات التي قام بها هؤلاء الأبطال؛ دفاعا عن الوطن وصونًا لحريته وكرامته، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال القوات المسلحة باعتبارهم درعًا واقية للوطن ضد أي محاولة للعبث بأمنه واستقراره.

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وير الدفاع رئيس الوزراء ذكرى حرب أكتوبر

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