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الأربعاء و الخميس.. سعد لمجرد ضيف في برنامج "سهرانين"

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:16 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
أروي حمدي
يستضيف الفنان أمير كرارة يومي الأربعاء والخميس المقبل في برنامج "سهرانين" الفنان المغربي سعد لمجرد ومن المقرر عرضه على قناةON في تمام الساعة التاسعة مساء.


و يتحدث سعد لمجرد، خلال الحلقة عن العديد من الموضوعات، ومنها بداية دخوله المجال الفني، وأبرز المواقف التي تعرض لها خلال مسيرته الفنية.


يذكر أن الفنان سعد لمجرد شارك في أغنية "انتي حياتي" بتعاون مع كاليما، وتم تصويرها في فرنسا على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على صفحته الشخصية موقع الفيدوهات "اليوتيوب" حيث تخطت نسب مشاهدتها حاجز الـ 17 مليون ونصف مشاهدة، وذلك في وقت قياسي من طرحها.

الكلمات المفتاحية

برنامج سهرانين الفنان سعد لمجرد الفنان أمير كرارة الفجر الفني أغنية أنتي حياتي

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