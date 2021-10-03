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ياسمين صبري: أستغل تلك الفرصة لأعلن الفخر والتباهي بنفسي

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:36 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
أروي حمدي
حرصت الفنانة ياسمين صبري على توجيه رساله لجمهورها معربة عن تباهيها وفخرها بنفسها عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".


كتبت ياسمين صبري على صفحتها قائلة "أستغل تلك الفرصة اليوم، لأعلن الفخر والتباهي بنفسي على صوني لجسدي واحترام كياني".


يذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في مسلسل "فرصة تانية "وهو من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.

الكلمات المفتاحية

مسلسل فرصة تانية الفنانة ياسمين صبري الفجر الفني

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