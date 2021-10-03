محافظ أسوان يوضح كيفية التعامل مع المعلم الغير حاصل على لقاح كورونا (فيديو)

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الإجراءات الاحترازية المتبعة في أسوان للوقاية من فيروس كورونا في المدارس.



إجراءات الوقاية من كورونا

وقال "عطية"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، إن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بمنع دخول أي شخص للمدارس سواء مدرس أو غيره بدون الحصول على لقاح كورونا، ومن لم يحصل على اللقاح يعتبر غياب عن العمل وليس إجازة لحين الحصول على اللقاح.



محافظ أسوان

وأضاف محافظ أسوان، أن الإجراءات التي تتم من خلال مديرية الصحة، والمبادرة التي تم إطلاقها "معًا نطمئن.. سجل الآن" أتت بثمار كبيرة، موضحًا أن جميع أفراد التربية والتعليم بداية من سن 18 عاما يدخل ضمن منظومة التطعيم، مشيرًا إلى أن هناك 1430 مدرسة تم متابعتها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وجار عمل الصيانة الكاملة للمدارس، وهناك 9 مدارس جار الإحلال والتجديد لها بشكل كامل.

