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الأرصاد تحذر من طقس غد الاثنين

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:25 م
حالة الطقس
حالة الطقس
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدا الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

ظواهر الجوية غدا الإثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء،

درجات الحرارة غدا الاثنين

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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