تظاهرات في العاصمة التونسية مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الأحد، تظاهرات مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد عدد من القرارات الحاسمة لردع جماعة الإخوان ببلاده، بعد المطالبات الشعبية بإبعادهم عن دائرة الحكم بسبب وجود فساد في سياستهم.

فمنذ رفض الرئيس سعيد تمرير تعديل حكومي مدعوم إخوانيا على خلفية تعيين وزراء تحوم حولهم شبهات فساد تعقدت العلاقة بين قصر قرطاج وحركة النهضة.