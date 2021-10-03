Advertisements

عمر العبداللات يكسر كل الأرقام القياسية في ختام مهرجان جرش 2021

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:38 م
عمر عبداللات
عمر عبداللات
نور طلعت


شهدت أعمدة مدينة جرش الأثرية النجاح المدوي الذي حققه "صوت الأردن" الفنان عمر العبدلللات في حفل ختام مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام 2021، وأثبت أنه الرقم الصعب في جميع مشاركاته، وأكد ذلك الحضور الجماهيري والتفاعل المنقطع النظير مع أغنياته على المسرح الجنوبي، ليكون كما وصفته الصحافة الأردنية والعربية مسك ختام المهرجان.

وما أن أطل "العبداللات" على المسرح الجنوبي، حتى تعالت صيحات الجماهير الكبيرة بالتصفيق لنجمهم، رافعين صور نجمهم على مدرجات المسرح، ليبادلهم نفس المحبة والشعور والتفاعل، ناثرًا جميع معاني الفرح في كافة أرجاء المسرح، متنقلًا بين مجموعة كبيرة من أغنياته العاطفية والوطنية والمواويل التي أشعل بها أصوات الجمهور مرددًا ومحتفلًا بنجاح نجمهم الذي كسب الرهان بتميزه وإستثنائيته في مهرجان جرش.

ومن مفاجآت الحفل الذي أعدها " صوت الأردن " مشاركة فرقة الإستقلال للفنون الشعبية من فلسطين معه في أغنيته " الوصلة الأردنية ".

ومع نهاية ليلة الفرح الأردنية الكبيرة للفنان عمر العبداللات قام وزير الثقافة معالي السيد علي العايد بتكريمه بدرع المهرجان عن مشاركاته الناجحة والمميزة والمختلفة في كل عام يشارك به، والذي أكلها بالنجاح الكبير في ختام حفلات المسرح الجنوبي.

وشكر العبداللات ورحب بجمهوره الكبير الذي ضم عدد كبير من الجاليات العربية، وأختتم بالترحيب بإدارة المهرجان ومثمنا لهم إختياره ليكون نجم ختام فعاليات المسرح الجنوبي في دورته الـ35 للعام 2021، ووجهه شكره أيضًا إلى الصحفيين والإعلاميين الأردنيين والعرب.

ويشار الى أن الفنان عمر العبداللات أصبح علامة فارقة في تاريخ الحفلات الفنية الأكثر نجاحا في الأردن وفلسطين والدول العربية، نظرًا لأعماله الغنائية المتميزة حتى أصبح النجوم العرب يقدمون أعماله في حفلاتهم بهدف دغدغة المشاعر وإكتساب التفاعل من تلك الجماهير التي تحضر حفلاتهم في العديد من المهرجانات العربية والمحلية.







الكلمات المفتاحية

مهرجان جرش عمر العبدلللات

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر من طقس غد الاثنين

منذ 36 دقيقة

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - رد فعل ناري من كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

ليس كيروش.. رضا عبد العال يكشف المسئول عن استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: ضم أحمد فتحي لمنتخب مصر "قنبلة موقوتة"

منذ 33 دقيقة

موقف مرتضي منصور من الترشح لانتخابات الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 15 ساعة

الصحافة الإسبانية تهاجم برشلونة بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد

منذ ساعتين

رد فعل الأهلي بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ ساعتين

الحقيقة الكاملة لتأثر مصر بإعصار شاهين المدمر

منذ أقل من نصف ساعة

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

منذ ساعة و نصف

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"الفجر الفني" ينشر التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي لـ"جرش" قبل انطلاق دورته الـ34 (صور)

مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي يكرّم العبداللات في تونس.. ويحل نجمًا في مهرجان جرش للثقافة والفنون

بعد نجاحها في موازين.. ديانا كرزون على موعد مع جمهورها في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2019

عمر العبداللات يستعد لافتتاح حفلات ليالي مهرجان جرش الدولي 2019

عمر العبداللات يحقق نجاحًا جماهيريًا استثنائيًا في افتتاح مهرجان جرش 2019

حفل استثنائي لـ عمر العبداللات في مهرجان جرش 2019 (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:27 م

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

12:27 ص

رد فعل الأهلي بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

12:59 م

ميدو: ضم أحمد فتحي لمنتخب مصر "قنبلة موقوتة"

02:28 م

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

09:31 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements