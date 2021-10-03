عمر العبداللات يكسر كل الأرقام القياسية في ختام مهرجان جرش 2021





شهدت أعمدة مدينة جرش الأثرية النجاح المدوي الذي حققه "صوت الأردن" الفنان عمر العبدلللات في حفل ختام مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام 2021، وأثبت أنه الرقم الصعب في جميع مشاركاته، وأكد ذلك الحضور الجماهيري والتفاعل المنقطع النظير مع أغنياته على المسرح الجنوبي، ليكون كما وصفته الصحافة الأردنية والعربية مسك ختام المهرجان.



وما أن أطل "العبداللات" على المسرح الجنوبي، حتى تعالت صيحات الجماهير الكبيرة بالتصفيق لنجمهم، رافعين صور نجمهم على مدرجات المسرح، ليبادلهم نفس المحبة والشعور والتفاعل، ناثرًا جميع معاني الفرح في كافة أرجاء المسرح، متنقلًا بين مجموعة كبيرة من أغنياته العاطفية والوطنية والمواويل التي أشعل بها أصوات الجمهور مرددًا ومحتفلًا بنجاح نجمهم الذي كسب الرهان بتميزه وإستثنائيته في مهرجان جرش.



ومن مفاجآت الحفل الذي أعدها " صوت الأردن " مشاركة فرقة الإستقلال للفنون الشعبية من فلسطين معه في أغنيته " الوصلة الأردنية ".



ومع نهاية ليلة الفرح الأردنية الكبيرة للفنان عمر العبداللات قام وزير الثقافة معالي السيد علي العايد بتكريمه بدرع المهرجان عن مشاركاته الناجحة والمميزة والمختلفة في كل عام يشارك به، والذي أكلها بالنجاح الكبير في ختام حفلات المسرح الجنوبي.



وشكر العبداللات ورحب بجمهوره الكبير الذي ضم عدد كبير من الجاليات العربية، وأختتم بالترحيب بإدارة المهرجان ومثمنا لهم إختياره ليكون نجم ختام فعاليات المسرح الجنوبي في دورته الـ35 للعام 2021، ووجهه شكره أيضًا إلى الصحفيين والإعلاميين الأردنيين والعرب.



ويشار الى أن الفنان عمر العبداللات أصبح علامة فارقة في تاريخ الحفلات الفنية الأكثر نجاحا في الأردن وفلسطين والدول العربية، نظرًا لأعماله الغنائية المتميزة حتى أصبح النجوم العرب يقدمون أعماله في حفلاتهم بهدف دغدغة المشاعر وإكتساب التفاعل من تلك الجماهير التي تحضر حفلاتهم في العديد من المهرجانات العربية والمحلية.















