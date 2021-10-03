ميدو: ضم أحمد فتحي لمنتخب مصر "قنبلة موقوتة"





أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن ضم أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى صفوف منتخب مصر، فجر أزمة بسبب الشارة.





وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "استدعاء احمد فتحي قنبلة موقوتة، في معسكر المنتخب، لأنه لن يتنازل عن شارة القيادة، والجهاز الفني السابق نصحه بالاستغناء عن الشارة من أجل الانضمام للقائمة، قالهم انسوا".





وأشار، "منتخب مصر دائمًا يسير بنظام الأقدمية فيما يخص شارة القيادة، لذلك من حق أحمد فتحي طلب الشارة مع كامل احترامي لمحمد صلاح، اللي عمل اللي محدش فينا عمله".





كما أكد، "الإعلان عن قائمة مصر المبدئية لكأس العرب، هو مسكن لتهدئة الرأي العام".



