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شباب سوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بمركز البلينا (صور)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:30 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
أيمن الجرادي
نظمت محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية لعدد "35" شابا وفتاة من أبناء المحافظة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرى مركز البلينا، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وحزب الشعب الجمهوري، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء.

مشروعات حياة كريمة فى قرية برديس
تضمنت الجولة قيام وفد الشباب بزيارة لمشروعات قرية "برديس"، حيث تفقدوا أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وجناح توسعة مدرسة منشأة برديس الابتدائية، وأعمال توسعة مدرسة برديس الإعدادية بنات الجديدة، ثم تفقدوا إنشاء المجمع الزراعي بقرية "بني حميل"، كما قاموا بزيارة قرية "أولاد عليو"، حيث تفقدوا " مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي أولاد عليو رقم (1)، وأعمال شبكة خطوط الصرف الصحي بالقرية، وفي قرية " عرابة أبيدوس " قاموا بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية تحت الإنشاء، واختتم الشباب جولتهم التفقدية بزيارة للحضارة المصرية العريقة بمعبد "سيتي الأول" بمنطقة ابيدوس الأثرية.

شباب سوهاج 
واستمع الشباب خلال جولتهم إلى شرح مفصل عن المشروعات الجاري العمل بها، والبرنامج الزمني للانتهاء منها، وفائدة تلك المشروعات، وما توفره من خدمات للمواطنين، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.
شباب سوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بمركز البلينا (صور)
شباب سوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بمركز البلينا (صور)
شباب سوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بمركز البلينا (صور)
شباب سوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بمركز البلينا (صور)
شباب سوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بمركز البلينا (صور)
شباب سوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بمركز البلينا (صور)
شباب سوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بمركز البلينا (صور)
شباب سوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بمركز البلينا (صور)
شباب سوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بمركز البلينا (صور)
شباب سوهاج يتفقدون مشروعات حياة كريمة بمركز البلينا (صور)

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شباب سوهاج حياة كريمة تطوير الريف المصرى

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