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أيمن القيسوني يحارب سرطان الثدي عند النساء بمشروعه الجديد

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
نور طلعت

كشف الفنان المصري أيمن القيسوني، عن مشروعه التوعوي الجديد الذي يقدم بشكل درامي ويتولى تنفيذه حاليا في لبنان من خلال شركته هو والمنتجة نيفين كازان 2 souls productions وتحت رعاية شركة Roche المنتجة للعمل إلى جانب عدد من الجمعيات لمكافحة المرض، منها الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي، والجمعية العراقية لمكافحة سرطان الثدي".، والعمل يعد من الأعمال المهمة والمؤثرة اجتماعيا لكونه عمل توعوي عن مرض سرطان الثدي لم يهدف إلى الربح وقام صناعه جميعا بالمشاركة به متبرعين بجهوداتهم من أجل ظهوره للنور.

وعن الأسباب التي شجعته على الإقدام على هذه الخطوة وتفاصيل العمل الذي يشارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي قال الفنان أيمن القيسوني: "أؤمن جدا بدور الفن تجاه المجتمع وكونه لابد أن يقدم رسالة، ولهذا تحمست لمسلسل "شهر 10" الذي تم الانتهاء من تصويره في لبنان بمشاركة عدد من النجوم العرب وفي انتظار عرضه خلال شهر أكتوبر الحالي، وهو عمل توعوي عن سرطان الثدي، لذلك لم أتردد في تنفيذه كمنتج منفذ.
وعن الفكرة الرئيسية للعمل، قال: " يطرح العمل مخاوف النساء الأصحاء، ومعاناة النساء المصابات بالمرض ويهدف إلى زيادة التوعية والكشف المبكر، وتم اختيار اسم شهر 10 للعمل لكونه الشهر العالمي لمكافحة سرطان الثدي إذ أصبح هذا التاريخ هو شهر الكفاح ضد المرض ورفع مستوى الوعي حول الوقاية منه، متمنيا أن يحقق العمل هدفه وأن يكون له دور في مكافحة هذا المرض ورفع الوعي لدى النساء في ظل تزايد أعداد المصابات خاصة وأنه سيتم عرضه على معظم الفضائيات العربية والقنوات الأرضية ".
مسلسل "شهر ١٠"، بطولة النجمة السورية كاريس بشار إلى جانب مجموعة من الفنانين العرب منهم جان دكاش ورنين مطر، ولمى مرعشلي، أيتن عامر، أمل عرفة وغيرهم، وهو من تأليف وليد زيدان وشاركت في الكتابة بتول ورد، ومن إخراج رنده علم.

والمسلسل من إنتاج شركة "روش" العالمية الرائدة في مجال الأدوية والتشخيص بالشراكة مع جمعيات دعم المرضى، ومنها الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي، والجمعية العراقية لمكافحة سرطان الثدي، وتتفيذ شركة 2" souls productions" للمنتجين أيمن القيسوني ونيفين كازان.


من جهة أخرى يتواجد حاليا أيمن القيسوني في مصر للانتهاء من بعض الأمور النهائية المتعلقة بعرض العمل.
أيمن القيسوني يحارب سرطان الثدي عند النساء بمشروعه الجديد
أيمن القيسوني يحارب سرطان الثدي عند النساء بمشروعه الجديد

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سرطان الثدي أيمن القيسوني

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