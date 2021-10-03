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النشاط العسكري الصيني بالقرب من تايوان يثير قلق الولايات المتحدة

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
منار طارق
قالت الولايات المتحدة إنها قلقة من النشاط العسكري المتزايد للصين بالقرب من تايوان وأضافت أن الضغط العسكري الصيني على تايوان يقوض السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الأحد "نحث بكين على وقف ضغطها العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والإكراه ضد تايوان". فقد حلقت الصين بأكثر من 30 طائرة عسكرية باتجاه تايوان في ثاني عرض كبير للقوة في غضون عدة أيام. وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنه دخلت 39 طائرة منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية في طلعتين، واحدة خلال النهار والأخرى في الليل. واتبع ذلك نمطا مماثلا يوم الجمعة، عندما حلقت 38 طائرة في المنطقة الواقعة جنوب الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتزعم الصين أن تايوان الواقعة قبالة ساحلها الشرقي هي أراضيها. انقسم الاثنان في عام 1949 خلال الحرب الأهلية التي سيطر فيها الشيوعيون على البر الرئيسي للصين وشكل القوميون المتنافسون حكومة في تايوان. أحيا الحزب الشيوعي يوم الجمعة الذكرى 72 لتوليه الحكم.

وتحدث رئيس الوزراء التايواني، سو تسينج تشانغ، يوم السبت ضد رحلات اليوم الأول. وقال أثناء حضوره حفل افتتاح حديقة العلوم في جنوب تايوان: "لقد قامت الصين دائمًا بأعمال وحشية وبربرية لتهديد السلام الإقليمي".

ترسل الصين طائرات عسكرية إلى المنطقة الواقعة جنوب تايوان بشكل متكرر منذ أكثر من عام. وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية إن الطائرات الـ 38 و39 يومي الجمعة والسبت كانت الأكبر في يوم واحد منذ أن بدأت تايوان إصدار تقارير عن الرحلات الجوية. وقالت وزارة الدفاع إنه شاركت 20 طائرة في الرحلات النهارية يوم السبت و19 أخرى في الليل. حددت معظمها على أنها طائرات مقاتلة من طراز J-17 وSU-30.

الكلمات المفتاحية

تايوان النشاط العسكري الصين

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