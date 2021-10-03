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الحقيقة الكاملة لتأثر مصر بإعصار شاهين المدمر

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:33 م
إعصار
إعصار
محمد العطار
انكشفت خلال الساعات الماضية حقيقة تأثر مصر بإعصار شاهين الذي يضرب دول الخليج حاليا وبدأ بعمان وتستعد الإمارات والمملكة العربية السعودية له خلال الساعات المقبلة.

يشار إلى أن إعصار شاهين بدأ كمنخفض مداري اكتسب طاقة كبيرة جدًا في بحر عمان الذي يتميز بدرجة حرارة من 30 إلى 31 درجة بالتزامن مع المنخفض الجوي متعمق في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى نسبة الرطوبة المرتفعة، مما تسبب في انخفاض الضغط الجوي بشكل كبير جدًا داخل مركز المنخفض، مما حوله من منخفض مداري إلى إعصار من الفئة الأولى، وهي أقل فئة من الأعاصير من حيث القوة، لكنها لا تزال شديدة.

وتشكلت العاصفة شاهين في الكتل الهوائية البحرية الاستوائية بالمناطق المدارية من العالم، قبل أن تتحول إلى إعصار مداري في إشارة إلى الاتجاه المعاكس لدوران هذه العواصف، والذي يمنحها قوة وشكل العاصفة.

هل يؤثر على مصر؟
ونفىت هيئة الأرصاد الجوية ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن إقبال إعصار شاهين على مصر خلال الساعات المقبلة بعد أن تضررت منه عمان.

وأكدت أن إعصار شاهين سوف يقتصر تأثيره على دولة عمان والإمارات بهطول أمطار تصل إلى 500 ملم.

دول تتأثر بالإعصار
وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الإعصار لن يؤثر على مصر ويؤثر  على عمان والإمارات ومن الممكن أن يؤثر على  شرق السعودية.

مصر لن تتأثر بالعاصفة
وقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية أن العاصفة هى منخفض جوى متعمق تشهد سرعات رياح عالية تتراوح من 120 – 150 كمساعة لهذا تم تصنيفها بإعصار من الدرجة الأولى لكن مصر لن تتأثر به.

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طقس إعصار شاهين المدمر إعصار شاهين أرصاد

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