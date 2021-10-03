محافظ قنا يعاين المنازل المتضررة من كسر مواسير المياه بالبياضية والحميدات

انتقل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إلى منطقتي البياضية والحميدات بمدينة قنا لمعاينة المنازل المتضررة من كسر مواسير المياه بتلك المناطق، ورافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.



محافظ قنا

أوضح محافظ قنا أنه حدث كسر بماسورة مياه شرب بقرية البياضية مما أسفر عن حدوث انهيار جزئى لعدد 3 منازل بالطوب اللبن بالإضافة إلى تأثر منزلين آخرين بمنطقة الحميدات، موجها مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إصلاح الأعطال واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.



مياه الشرب والصرف الصحى بقنا

وأضاف الداودي أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى سوف تتكفل بإعادة ترميم المنازل المتضررة مشيرا إلى أنه تم تكليف مديرية التضامن الإجتماعى بتدبير وسائل الإعاشة اللازمة للأسر المتضررة لحين الانتهاء من أعمال الترميم، مؤكدا أن المحافظة حريصة على التفاعل مع شكاوى المواطنين والاستجابة لها بشكل فورى، لاسيما ما يتعلق بشكاوى الخدمات بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.