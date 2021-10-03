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ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:38 م
الوزير والمحافظ
الوزير والمحافظ
إسلام أمين
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المنشآت المنفذة بمركز شباب الخرطوم بمركز بدر ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الوزير والمحافظ تفقدا الملعب الكبير والملعب الخماسي وهو عبارة عن ملعب نجيل صناعي محاط بسور من السلك بتكلفه إجماليه 5 مليون و800 ألف جنيه، وكذا المبنى الإداري بمركز شباب الخرطوم والمكون من دور أرضي وصالة جيم بتكلفه مليون و850 ألف جنيه، وكذا إنشاء سور من الحديد وسلك على سمل خرسانه حول مركز الشباب بتكلفة 600 ألف جنيه.

كما تفقدا مشروع إنشاء الملعب الاكريليك متعدد الاستخدامات ومنطقه لاند سكيب للأطفال بتكلفه مليون و230 ألف جنيه بمدرسة الخرطوم للتعليم الأساسي، وأشادوا بتلك المشروعات الهامة والتي ستخدم أبناء القرية من الشباب والفتيات والأطفال وصقل مواهبهم وإتاحة الفرصة لديهم من خلال ممارستهم للأنشطة الثقافية والرياضة المتنوعة.
إقامة ملعب بالنجيل الطبيعى
ووجه وزير الشباب والرياضة بإقامة ملعب بالنجيل الطبيعي على نفقه الوزارة داخل المدرسة ضمن مبادرة فخامه السيد الرئيس حياه كريمة.
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)
ضمن "حياة كريمة".. وزير الرياضة يتفقد منشآت مركز شباب الخرطوم ببدر (صور)

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