ميركل تحث الألمان: استمروا في العمل من أجل الديمقراطية

قالت المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن على الألمان مواصلة العمل من أجل الديمقراطية، حيث احتفلت البلاد بالذكرى الحادية والثلاثين لإعادة توحيد الشرق والغرب.





في ما يُتوقع أن يكون أحد خطاباتها الرئيسية الأخيرة، قالت المستشارة المنتهية ولايتها إن "الوحدة الذهنية والهيكلية لم تكتمل بعد". فبعد ثلاثة عقود، لا يزال هناك انقسام سياسي واقتصادي بين شرق ألمانيا الشيوعي السابق والغرب. تجلى الاختلاف في الانتخابات الوطنية التي أجريت الشهر الماضي، حيث استحوذ حزب البديل اليميني المتطرف على 16 دائرة انتخابية في الشرق حتى مع انخفاض حصته الإجمالية من الأصوات في جميع أنحاء البلاد.





وقالت ميركل إن المعلومات المضللة والتحريض التي لوحظت في النقاش العام كانت بمثابة هجوم على الديمقراطية، مضيفة أن إنجازها لا ينبغي أن يؤخذ على أنه أمر مسلم به. وقالت للجمهور في مدينة هاله الشرقية: "الديمقراطية ليست موجودة ببساطة.. بدلًا من ذلك، يجب أن نعمل من أجلها معًا، مرارًا وتكرارًا، كل يوم."



