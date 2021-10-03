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احمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب "حماة وطن"

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
كشف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن إرسال حزب حماة وطن خطابا إلي المجلس، يتضمن اختيار النائب احمد بهاء شلبي، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب  في دور الانعقاد الثاني.

وفي سياق متصل، أعرب النائب احمد بهاء، عن سعادته بثقة الحزب وقيادته في اختياره رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، متعهدا بتكريس كل الوقت والجهد في خدمة الزملاء وتوثيق التعاون بين نواب الحزب والمجلس الموقر.

وقال "بهاء"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: " أهم عامل من عوامل نجاح أي منظومة هو التكاتف والتعاون والتنسيق الجيد بين الجميع ، لذا فحزب حماة الوطن وهيئته البرلمانية يرحب بكافة سبل التعاون والتنسيق مع االزملاء النواب والسادة ممثلي الهيئات البرلمانية الأخرى في سبيل خدمة الوطن والمواطن الذي نحمل شرف تمثيله في هذا المجلس الموقر".

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن احمد بهاء شلبي

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