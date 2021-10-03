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ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.4 %

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر

ارتفع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 3.4 في المائة، في أيلول (سبتمبر) الماضي، مدفوعا إلى حد كبير بالزيادة في أسعار الطاقة، بحسب تقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
ويمثل هذا الارتفاع استمرارا للاتجاه الصعودي للأسعار خلال الشهور الأخيرة، الذي يمثل مصدر قلق للاتحاد الأوروبي، وفقا لـ"رويترز".

وفي آب (أغسطس) الماضي، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة 3 في المائة، وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي، ومقره في لوكسمبرج، أن أسعار الطاقة ارتفعت في أيلول (سبتمبر) بنسبة سنوية تبلغ 17.4 في المائة مقابل 15.4 في المائة في آب (أغسطس).

ومن المقرر أن يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي ومسؤولو المفوضية والبرلمان الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، سبل السيطرة على الأسعار، وسيتناول زعماء التكتل هذه المسألة خلال قمتهم المزمعة يومي 21 و22 تشرين الأول (أكتوبر).

إلى ذلك، كشف مسح أمس، أن أنشطة التصنيع في منطقة اليورو ظلت قوية في أيلول (سبتمبر) لكنها تلقت ضربة كبيرة من اختناقات في سلاسل الإمدادات من المرجح أن تستمر وتبقي الضغوط التضخمية عند مستوى مرتفع.

وتعاني المصانع جراء مشكلات لوجستية، ونقص في المنتجات وأزمة عمالة ناجمة إلى حد كبير عن الاضطرابات الجارية بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أجبرت الحكومات على فرض قيود صارمة على التنقل.

ونزلت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 58.6 في أيلول (سبتمبر) من 61.4 في آب (أغسطس)، لتنخفض قليلا فحسب عن قراءة أولية عند 58.7.

وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع المقرر أن يصدر الثلاثاء ويعد مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، من 59.0 في آب (أغسطس) إلى 55.6. وتشير أي قراءة فوق مستوى الـ50 إلى النمو.






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