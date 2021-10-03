ارتفاع أسعار الدولار بفعل تذبذب النمو الصيني





بدأ الدولار الربع الأخير من 2021 قرب أعلى مستوياته في العام، ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ حزيران (يونيو) مع توقع المستثمرين أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي يبدو أنه يميل إلى التشديد النقدي، أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من نظرائه الرئيسين.





وتلقى الدولار الدعم باعتباره أصل ملاذ آمن، من الحذر الذي يسود المعنويات في السوق بسبب مخاوف كوفيد - 19، وتذبذب النمو الصيني وعدم إحراز تقدم في واشنطن قبل موعد نهائي يلوح في الأفق لرفع سقف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة.





ووفقا لـ"رويترز"، استقر مؤشر الدولار عند 94.287، بعد أن ربح 1.1 في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أواخر حزيران (يونيو).





كما استقر اليورو خلال تعاملات أمس، عند 1.1578 دولار، لكنه انخفض 1.3 في المائة تقريبا في الأسبوع، ونزل عن مستوى دعم رئيس عند نحو 1.16 دولار، ليلامس أدنى مستوياته منذ تموز (يوليو) 2020.

وارتفع الين عن أدنى مستوى في 19 شهرا الذي بلغه أثناء الليل، لكنه خسر 0.6 في المائة في الأسبوع ومثلي هذا القدر في أسبوعين، إذ أدى ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية إلى استقطاب التدفقات من اليابان إلى الدولار، وسجلت العملة اليابانية في أحدث تعاملات 111.21 للدولار.





وعوائد الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام مرتفعة للأسبوع السادس على التوالي، وترتفع العوائد الحقيقية لأجل عشرة أعوام، المخصوم منها التضخم، بوتيرة أسرع بكثير من نظيراتها في أوروبا.





وسجلت العملات المرتبطة بالسلع الأولية قفزة مقابل الدولار الخميس عقب تقرير لـ"بلومبيرج" أفاد بأن الصين وجهت شركات الطاقة بتدبير إمدادات للشتاء بأي تكلفة، لكنها عادت للتعرض لضغوط اليوم.





وتسارع بكين لتسليم مزيد من الفحم للمرافق لاستعادة الإمدادات في ظل أزمة كهرباء تسببت في اضطراب الأسواق بسبب تأثيرها السلبي المحتمل في النمو الاقتصادي.





ونزل الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.7203 دولار أمريكي وتراجع 3.6 في المائة في الربع الثالث من العام، مسجلا أسوأ أداء بين عملات مجموعة الدول العشر الكبرى مقابل الدولار، إذ انخفضت بشدة أسعار الحديد الخام، وهو سلعة التصدير الرئيسة لأستراليا. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المائة إلى 0.6882 دولار أمريكي.





ونزل الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة ليتداول فوق أدنى مستوى في تسعة أشهر بقليل عند 1.3452 دولار.

إلى ذلك، تراجع الذهب بعد أن سجلت العملة الأمريكية أداء قويا، لكن المعدن الأصفر ما زال متماسكا فوق مستوى الدعم الفني المهم 1750 دولارا، إذ تلحق المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والنمو الضرر بالإقبال على المخاطرة.





ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1753.67 دولار للأوقية بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1754.30 دولار.





لكن المعدن الأصفر ما زال مرتفعا نحو 0.2 في المائة في الأسبوع، إذ أسهم تراجع الدولار أمس الأول، في أن يسجل الذهب قفزة بنحو 2 في المائة.





وتلقى الذهب الدعم أيضا إذ تراجعت الأسهم الأوروبية عقب نزول وول ستريت وآسيا بفعل توقعات بأن تضخم منطقة اليورو قد يقفز، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.





لكن بعض المحللين قالوا "إن توقعات بأنه من المحتمل أن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي تدريجيا دعمه الاقتصادي هذا العام يواصل الضغط على الذهب، إذ إن خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة يميلان إلى دفع عوائد السندات الحكومية إلى الارتفاع، ما يزيد تكلفة فرصة حيازة الذهب".





وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 في المائة إلى 22.22 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 965.11 دولار وتراجع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1898.55 دولار.







