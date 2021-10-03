اليوم.. حفل غنائي لـ محمد شاهين ومينا عطا



يستعد كل من المطرب الشاب محمد شاهين، ومينا عطا، لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم على هامش تخرج طلاب كليه فنون تطبيقية جامعة حلوان.



وروج شاهين، للحفل بنشره أمس البوستر الرسمي للحفل مُدون عليه التفاصيل وعلق عليه قائلًا،:"استنونا ان شاء الله بكرة انا واخويا Mina Atta في حفلة تخرج كلية فنون تطبيقية حلوان الساعة 6 مساء هنكسر الدنيا مع بعض"



ومن المقرر أن يقدم كلا منهما للحاضرين باقة كبيرة من الأغاني، والدويتو الغنائي "أنا الصاحب" الذي قدموه سويًا وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".



