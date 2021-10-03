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مفوضنا بـ"إكسبو 2020": بازار دائم لعرض منتجات تراثنا وكنوز (فيديو)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رقية جمال
قال أحمد مغاوري، مفوض مصر في معرض "إكسبو 2020" دبي، إن هناك بازار دائم داخل الجناح المصري بالمعرض يتم خلاله عرض منتجات معرض تراثنا، بجانب عرض منتجات مصنع كنوز للمستنسخات الأثرية.

معرض تراثنا 
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أنه يتم العمل مع هيئة الاستثمار، والهيئة الاقتصادية بمحور قناة السويس، والصندوق السيادي بوزارة التخطيط، ورجال الأعمال في مصر لتوفير حزمة فرص استثمارية يتم استعراضها على مجتمع الأعمال في العالم، من خلال مجموعة من الندوات المتخصصة.

معرض "إكسبو 2020 دبي
وتابع مفوض مصر في معرض "إكسبو 2020 دبي"، أنه يتم التجهيز لفاعلية اقتصادية كبيرة 30 أكتوبر الجاري، يليها عدد كبير من الفاعليات المتخصصة لجذب الاستثمار في المجال العمراني، والرقمنة والتحول الرقمي، والصناعات التحويلية، بواقع 16 فاعلية خلال 6 أشهر، وتم البدء في التواصل مع الغرف التجارية واتحادات رجال الأعمال في العالم لدعوتهم لزيارة الجناح المصري بالمعرض.

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