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شيخ الأزهر يغادر مركز العلاج الطبيعي متوجها إلى روما
الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:43 م
محمود الجلاد
غادر الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مركز العلاج الطبيعي، ظهر اليوم الأحد، متوجهًا إلى العاصمة الإيطالية روما ليستأنف نشاطه العالمي بالمشاركة في قمتي قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم.
وقدم شيخ الأزهر شكر جموع المسلمين والمحبين في مصر وخارجها الذين سألوا عنه ودعوا الله من أجله، ويطمئن الجميع أنه بخير وبصحة جيدة والحمد لله.
وقدر الأزهر الشريف بكل اعتزاز المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم للإمام الأكبر.