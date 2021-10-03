شيخ الأزهر يغادر مركز العلاج الطبيعي متوجها إلى روما

غادر الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مركز العلاج الطبيعي، ظهر اليوم الأحد، متوجهًا إلى العاصمة الإيطالية روما ليستأنف نشاطه العالمي بالمشاركة في قمتي قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم.





وقدم شيخ الأزهر شكر جموع المسلمين والمحبين في مصر وخارجها الذين سألوا عنه ودعوا الله من أجله، ويطمئن الجميع أنه بخير وبصحة جيدة والحمد لله.



