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وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:44 م
الوزير
الوزير
إسلام أمين
افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، مبني مركز شباب قرية بيبان بكوم حمادة، الذي تم تطويره بمبلغ ١.٢ مليون جنيه، حيث اشتملت الأعمال إعادة تأهيل المبنى وتطوير صالة الجيم وتوريد آلات رياضيه حديثة وتجهيز قاعة ندوات ومؤتمرات وصالة تنس الطاوله بالإضافة إلى المكتبة ودورات المياه.

جاء ذلك خلال جولته لتفقد وافتتاح العديد من الصروح الرياضيه بنطاق المحافظة بمراكز وادى النطرون وبدر وكوم حمادة وأبو المطامير ودمنهور.
افتتاح أعمال تنفيذ حمام سباحة نصف أوليمبي
كما قاما بافتتاح أعمال تنفيذ حمام سباحة نصف أوليمبي بنظام الطرح الاستثماري بمركز شباب مدينة كوم حمادة بتكلفة حوالي ٤.٥ مليون جنيه.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالانتهاء من أعمال التطوير فى مركز شباب كوم حمادة والذي تم عن طريق الطرح الاستثماري الأمر الذى يأتى ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة في إشراك القطاع الخاص فى التنمية المجتمعية.
إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وينمي قدراتهم
كما أكد المحافظ أن تلك الجولة تأتي في إطار الحرص على تفقد جميع المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مدى تطويرها، مما يسهم في إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وينمي قدراتهم ويعمل على تزويدهم بالمهارات المختلفة، فضلًا عن استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع، والذى ينعكس بدوره بالإيجاب على الشباب مما يعود بالنفع على الوطن بشكل عام.
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)
وزير الشباب والرياضة يفتتح مركز شباب بيبان وحمام سباحة كوم حمادة بـ٥.٧ مليون جنيه (صور)

الكلمات المفتاحية

وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة

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