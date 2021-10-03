Advertisements

الجيش الفرنسي: الجزائر تحظر تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في أجوائها

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الأحد، أن الجزائر حظرت تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في أجوائها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

اتهمت الجزائر مستعمرها السابق فرنسا بارتكاب "إبادة جماعية" وأعلنت استدعاء سفيرها من باريس غاضبة مما وصفته بالتعليقات "غير المقبولة" المنسوبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

يأتي التصعيد الحاد في التوترات أيضًا في أعقاب قرار فرنسي بخفض عدد التأشيرات الصادرة للأشخاص في شمال إفريقيا - بما في ذلك الجزائر - لأن الحكومات هناك ترفض استعادة المهاجرين المطرودين من فرنسا. وأعلن مساء السبت في بيان للرئاسة الجزائرية، عن الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر من فرنسا "للتشاور".

أخبار تهمك

الأهلي يكلف عبد الحفيظ بإنهاء أزمة أجايي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

منذ حوالي 16 ساعة

الإسماعيلي يحسم مصير باهر المحمدي

منذ أقل من ساعة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ويونيون سبورتيف في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - قرار ثوري من لابورتا ضد كومان بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

الاتحاد السكندري يعرض نجميه للبيع

منذ حوالي 9 ساعات

في وجود ميسي.. رين يهين باريس سان جيرمان

منذ ساعة و نصف

رد فعل الأهلي بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على حقيقة خناقة عبدالحفيظ ونجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

رضا عبد العال يصدم عبد الله السعيد بتصريح مثير

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يكشف سر انهيار برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. لجنة التخطيط تعترض على قرار الخطيب تجاه موسيماني

منذ يوم

ميدو: ضم أحمد فتحي لمنتخب مصر "قنبلة موقوتة"

منذ ساعتين

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

منذ حوالي 3 ساعات

ليس كيروش.. رضا عبد العال يكشف المسئول عن استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

منذ حوالي 6 ساعات

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول

منذ ساعة و 11 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:16 م

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة إسبانيول

نجم الأهلي يبلغ الإدارة برغبته في الرحيل ويريد فسخ تعاقده

01:27 م

في وجود ميسي.. رين يهين باريس سان جيرمان

02:58 م

عاجل.. نجاة نور محمود من الموت

12:27 ص

الأهلي يكلف عبد الحفيظ بإنهاء أزمة أجايي

03:59 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements