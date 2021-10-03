الجيش الفرنسي: الجزائر تحظر تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في أجوائها

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الأحد، أن الجزائر حظرت تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في أجوائها، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

اتهمت الجزائر مستعمرها السابق فرنسا بارتكاب "إبادة جماعية" وأعلنت استدعاء سفيرها من باريس غاضبة مما وصفته بالتعليقات "غير المقبولة" المنسوبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يأتي التصعيد الحاد في التوترات أيضًا في أعقاب قرار فرنسي بخفض عدد التأشيرات الصادرة للأشخاص في شمال إفريقيا - بما في ذلك الجزائر - لأن الحكومات هناك ترفض استعادة المهاجرين المطرودين من فرنسا. وأعلن مساء السبت في بيان للرئاسة الجزائرية، عن الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر من فرنسا "للتشاور".