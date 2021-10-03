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محكمة اقتحام الحدود الشرقية تطلب مذكرة عن أحداث مكتب الإرشاد والتخابر مع قطر

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:46 م
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
مـروة هيـكل
أصدرت اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة قرارًا بتأجيل إعادة محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقا بقضية اقتحام الحدودالشرقية، لجلسة 24 أكتوبر الجاري لاستكمال المرافعة.

إعادة محاكمة محمود عزت 
وطالب المستشارمحمد شيرين فهمي من ممثل النيابة العامة اعداد مذكرة مفصلة عن القضيتين الصادر بهما أحكام على المتهم القيادي محمود عزت وهما قضية التخابر مع قطر وقضية أحداث مكتب الإرشاد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

محكمة جنايات القاهرة
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

الكلمات المفتاحية

محاكمة محمود عزت الدوله المصرية التخابر مع قطر اقتحام الحدود الشرقية أحداث مكتب الإرشاد

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