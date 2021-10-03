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تعرف على أبرز قرارات الدقهلية لمجابهة متحور كورونا

الأحد 03/أكتوبر/2021 - 03:50 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار
محمد كشك
أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كتابا دوريا رقم 35 لسنة2021 تضمن توجيهات " محافظ الدقهلية" بالتنبيه مشددا علي ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا والعمل المستمر والجاد لإتخاذ الإجراءات والتدابير لإحتواء التحورات الجديدة من فيروس كورونا والحيلولة دون إنتشار الجائحة خاصة بالمناطق الكثيفة بالسكان..

كما أكد " مختار" علي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية الصادرة بقرار رئيس الوزراء وخاصة مايتعلق بالتزام المنشآت الفندقية والسياحية والمقاهي والكافتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت عامة والمرخصة سواء من وزارة السياحة والآثار او من وحدات الإدارة المحلية، وكذا إلتزام الاتوبيسات والمراكب السياحية، والسينمات والمسارح ودور الثقافة، وكافة الأماكن المرخصة لتقديم العروض الفنية بعدم تجاوزها عند إستقبال الجمهور نسبةال" 70% "من الطاقة الإستيعابية، والعمل علي إتخاذ كافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن..
كما أكد " مختار" علي تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية كل في إختصاصه للعمل على توفير الإحتياطات من المستلزمات الغذائية والدوائية والخدمات الطبية وكافة المستلزمات الأساسية..
ووجه " محافظ الدقهلية" لضرورة زيادة الاطقم الطبية المتخصصة لمواجهة أي عجز في المستشفيات والتعامل الفوري مع أي احداث او ظروف طارئة بشأن التصدي لفيروس كورونا حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة..

جاء ذلك، في إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاتة المستمرة لبذل المزيد الجهود بشأن التصدي لفيروس كورونا وخاصة مع تداعيات الموجة الرابعة للفيروس وتنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من االواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ففى محافظة الدقهلية،وفي إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد

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