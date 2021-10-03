رسميًا .. بلال نظير رئيسًا لمركز شباب بشتيل

فاز بلال نظير برئاسة مجلس إدارة مركز شباب بشتيل في الانتحابات التي أجريت مساء امس، وتم إعلان نتائجها عقب انتهاء عمليات الفرز في واحدة من اكبر انتخابات المركز اقبالا من اعضاء الجمعية العمومية لانتخاب قائمة الشباب والانقاذ التي تراسها بلال نظير الذي يعد أصغر رئيس مجلس ادارة على مستوي مراكز شباب الجمهورية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة فوز قائمة بلال نظير بالكامل في واحدة من الأفضل الاجتماعات للجمعيات العمومية والتى وصفته مديرية الجيزة بانها عُرس ديمقراطي بعبر عن نزاهة وعدالة الانتخابات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وضم المجلس أحمد عبدالعزيز حميدة، نائب الرئيس وليد محمد عباس أمين الصندوق والاعضاء احمد سامي توفيق، سيد عبدالفتاح السيد«، أحمد رجب محمد، محمد رجب متولي»، وعبداللطيف محمود عبداللطيف.

من جانبه وجه بلال نظير رئيس مركز شباب بشتيل الشكر لوزارتي الداخلية والرياضة ومديرية الشباب بالجيزة على اخراج الانتخابات بشكل يعبر عن ثقافة الشعب المصري في النظام واتباع التعليمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.